Фото новых водительских прав. ГРС уже начала их выдавать

Ранее ведомство сообщило, что выдача новых прав начнется 1 октября. Затем срок перенесли на середину ноября, потом — на начало декабря.

9 декабря в Кыргызстане началась выдача водительских удостоверений нового образца, сообщает Государственная регистрационная служба.



Как ранее пояснили в ГРС, новые права будут готовы спустя четыре дня после подачи заявления. Связано это с тем, что теперь документы изготавливают (вносят персональные данные. — Ред.) только в Бишкеке — в центре персонификации ГП "Инфоком", после чего их будут отправлять в регионы.

Прием заявлений о получении и об обмене водительских удостоверений нового образца будет осуществляться в территориальных подразделениях госучреждения "Унаа".

"Действующие удостоверения (старого образца) действительны до истечения срока их действия, замена таких прав будет производиться исключительно на добровольной основе. При этом водительские удостоверения, выданные с 10 июня 2019 года со сроком действия до 31 декабря (временные) подлежат обязательной замене", — говорится в сообщении.

Новые водительские документы умеют улучшенный дизайн и отличаются высоким качеством материала (поликарбонат). Персональные данные и фотография владельца наносятся с помощью лазерного принтера, чтобы избежать их выгорания на протяжении всего срока действия (10 лет). В общей сложности удостоверение имеет более 20 защитных элементов.

В июне нынешнего года в стране перестали выдавать водительские права старого образца, так как закончились необходимые бланки, а новые еще не были напечатаны. ГРС решила выдавать временные документы, действительные до 31 декабря.

Ранее ведомство сообщило, что выдача новых прав начнется 1 октября. Затем срок перенесли на середину ноября, потом — на начало декабря. Позже в ГРС уточнили дату начала выдачи удостоверений нового образца — 9 декабря

sputnik.kg