Госантимонополия подозревается в нарушениях на 35 млн сомов — прокуратура

Надзорное ведомство зарегистрировало материалы проверок в Едином реестре преступлений и проступков. По ним будет проводиться досудебное производство.

Выявлен ряд грубых нарушений в деятельности Госагентства антимонопольного регулирования при реализации антимонопольного законодательства, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры КР.

На имя руководства госагентства внесены соответствующие акты прокурорского реагирования, направленные на устранение нарушений, с постановкой вопроса о рассмотрении дисциплинарной ответственности виновных.

"Кроме того, выявлен факт незаконного использования бюджетных средств при приобретении служебного автомобиля, выплате заработной платы двум не работающим водителям и списании ГСМ на 1,8 миллиона сомов", — говорится в сообщении.

Итоги проверки зарегистрированы в Едином реестре преступлений и проступков по части 2 статьи 320 "Злоупотребление должностным положением с целью извлечения выгод и преимуществ для себя либо других лиц или из иной личной заинтересованности" Уголовного кодекса КР. По такой же статье зарегистрировали итоги еще одной проверки.



"Зафиксировано необоснованное занижение суммы взыскания на 33,3 миллиона сомов в пользу государства вследствие незаконно полученного дохода ОАО "Международный аэропорт "Манас", — отмечает надзорный орган.

Также Генпрокуратура зарегистрировала в ЕРПП материал по статье 359 "Подделка документов" УК КР в связи с предоставлением сотрудником территориального подразделения Госантимонополии поддельного диплома об образовании. Мужчина уже уволен.

Все уголовные дела переданы в соответствующие следственные подразделения для организации досудебного производства.

sputnik.kg