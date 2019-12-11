Компания Elitе House поздравила журналистов с Днем работников радио и телевидения

8 декабря 1958 года вышла в эфир первая телевизионная программа кыргызского телевидения.

Постановлением правительства Кыргызстана с 23 декабря 1995 года - ежегодно 8 декабря в стране отмечается День работников радио и телевидения Кыргызской Республики.





Компания Elite House во главе с генеральным директором Тимуром Файзиевым поздравила телевизионщиков с этим праздником и организовала мероприятие для представителей СМИ. Ведущим вечера был Алтын Камчиев.

"Вклад сотрудников телевидения и радио играет значимую роль в развитии страны", - уверен Файзиев.



В честь праздника компания собрала журналистов. Во время мероприятия Тимур Файзиев поделился планами компании: "Почему есть New York City, Москва City и Ташкент City? Но нет Бишкека City? Мы построим Бишкек City, Ош City и Иссык-Куль City. А между ними проведем скоростной поезд, который позволит быстро добираться из одного города в другой".



Elite House вручил новый автомобиль в честь 95-летия кыргызской милиции

По его словам, компания взяла ориентир на корпоративно-социальную ответственность и продолжает содействовать решению социально важных и значимых вопросов. Напомним, что недавно в День кыргызской милиции Elite House подарила новый автомобиль Lada Granta Министерству внутренних дел КР. Еще ранее Elite House объявил челлендж для коммерческих структур по реконструкции культурных объектов страны.

Компания Elitе House поздравила журналистов с Днем работников радио и телевидения

В конце вечера компания разыграла среди гостей новый iPhone 11 Pro, который выиграла журналистка Super.kg Жибек Тойчубекова.

"Современные смартфоны - это полноценный инструмент, необходимый для работы журналистов. Пусть этот iPhone 11 Pro прослужит вам долго и поможет добиться успехов в работе и жизни", - сказал Файзиев, вручая приз девушке.

Также компания отметила своих партнеров благодарственными письмами и объявила конкурс для журналистов на лучшую публикацию в СМИ с призовым фондом в 200 000 сомов.

kaktus.media