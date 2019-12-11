Сколько авто зарегистрировали в Кыргызстане к 1 декабря, сообщила ГРС

Замглавы ведомства рассказала, что в последние годы кыргызстанцы все чаще оформляют машины на себя, отказываясь от практики использования доверенности.

К 1 декабря текущего года в Кыргызстане было зарегистрировано 1,3 миллиона автомобилей, сообщила на заседании Жогорку Кенеша заместитель председателя Государственный регистрационной службы Айнура Туйбаева.

Парламент рассматривал поправки в Закон "Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев автотранспортных средств". У Туйбаевой спросили, сколько машин есть в Кыргызстане и сколько из них переданы другим лицам по доверенности.

Замглавы ГРС пояснила, что на 1 декабря зарегистрировано 1,3 миллиона авто, но каким количеством из них граждане владеют на основании доверенности, неизвестно. По ее словам, с каждым годом растет число кыргызстанцев, которые оформляют машины на себя. В 2018-м граждане переоформили 100 тысяч автомобилей, а к 1 декабря этого года — почти 400 тысяч.

"Граждане начали регистрировать авто на себя, поэтому можно сказать, что практика использования доверенностей постепенно уходит", — отметила Туйбаева.

Раньше при купле-продаже транспортных средств кыргызстанцы часто не переоформляли их.

Извещения о штрафах в таких случаях часто приходят не фактическим владельцам машин, а гражданам, на которых они официально оформлены. Масштабы проблемы стали известны в 2016 году, когда в районе авторынка РИОМ установили камеру видеонаблюдения. Многие бывшие владельцы стали возмущаться после того, как начали получать "письма счастья".



sputnik.kg