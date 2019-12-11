Сколько авто зарегистрировали в Кыргызстане к 1 декабря, сообщила ГРС

Замглавы ведомства рассказала, что в последние годы кыргызстанцы все чаще оформляют машины на себя, отказываясь от практики использования доверенности.
К 1 декабря текущего года в Кыргызстане было зарегистрировано 1,3 миллиона автомобилей, сообщила на заседании Жогорку Кенеша заместитель председателя Государственный регистрационной службы Айнура Туйбаева.
Парламент рассматривал поправки в Закон "Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев автотранспортных средств". У Туйбаевой спросили, сколько машин есть в Кыргызстане и сколько из них переданы другим лицам по доверенности.
Замглавы ГРС пояснила, что на 1 декабря зарегистрировано 1,3 миллиона авто, но каким количеством из них граждане владеют на основании доверенности, неизвестно. По ее словам, с каждым годом растет число кыргызстанцев, которые оформляют машины на себя. В 2018-м граждане переоформили 100 тысяч автомобилей, а к 1 декабря этого года — почти 400 тысяч.
"Граждане начали регистрировать авто на себя, поэтому можно сказать, что практика использования доверенностей постепенно уходит", — отметила Туйбаева.
Раньше при купле-продаже транспортных средств кыргызстанцы часто не переоформляли их.
Извещения о штрафах в таких случаях часто приходят не фактическим владельцам машин, а гражданам, на которых они официально оформлены. Масштабы проблемы стали известны в 2016 году, когда в районе авторынка РИОМ установили камеру видеонаблюдения. Многие бывшие владельцы стали возмущаться после того, как начали получать "письма счастья".
sputnik.kg
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!