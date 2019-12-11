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В Ростове-на-Дону улицу назовут в честь Чингиза Айтматова

Губернатор донского региона дал соответствующее поручение городским властям

 

Одну из улиц Ростова - на - Дону назовут именем знаменитого кыргызского писателя Чингиза Айтматова. Об этом сообщает ИА «Don24.ru».

 

Кыргызстан и ростовская область договорились о расширении делового и культурного сотрудничества.

 

На встрече главы донского региона Василия Голубева с послом Кыргызстана в России Аликбеком Джекшенкуловым обе стороны выразили заинтересованность в укреплении связей в экономической и гуманитарной сферах.

 

«У Ростовской области с Киргизией существует значительный потенциал развития отношений в самых различных направлениях. У нас хорошо развита переработка сельхозпродукции, думаю, ростовские бизнесмены заинтересованы в расширении торговых отношений», – отметил Василий Голубев.

 

Как отметил Джекшенкулов, Кыргызстан заинтересован в организации туристического обмена, проведении совместных культурных мероприятий, увеличении численности студентов, обучаемых в вузах Дона.

 

Губернатор поддержал идею назвать одну из улиц донской столицы именем всемирно известного киргизского писателя Чингиза Айтматова. Василий Голубев дал соответствующее поручение городским властям.

VESTI.KG 

           

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