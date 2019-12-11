Сейчас в стране насчитывается около 40 тысяч злостных неплательщиков алиментов

В Кыргызстане алименты будут платить даже те, кто состоял в гражданском браке
В Кыргызстане хотят ввести минимальный порог алиментов в размере 1 800 сомов. Об этом Vesti.kg сообщила депутат Жогорку Кенеша Айсулуу Мамашева.
Она рассказала, что сейчас в стране насчитывается около 40 тысяч неплательщиков алиментов, и сняла видеоролик на эту тему.
- Откуда мы взяли эту сумму? На сегодня прожиточный минимум на одного ребенка составляет 3 600 сомов. Для того чтобы не было большой нагрузки на регионы, мы взяли 50% от этой суммы, – пояснила Мамашева. – Если говорить о неплательщиках алиментов, то очень много людей выехали за границу. На сегодня 2 тысячи 600 человек находятся в розыске по МВД. Так как многие статьи гуманизированы, то неплательщики могут отделаться штрафом в размере 20 000-40 000 сомов. Есть неплательщики, у которых накопились долги, сумма составляет уже больше 500 000 сомов.
Она сказала, что через законопроект инициаторы намерены отстоять права ребенка.
- Сейчас размер алиментов составляет 200-300 сомов, это тоже умудряются не платить, – отметила парламентарий. – Алименты будут платить даже те, кто находился в гражданском браке. Главное, чтобы в графе «отец» была прописана фамилия. Если нет фамилии, то можно доказать через суд. Там можно установить анализы на отцовство.
VESTI.KG
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