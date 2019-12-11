На новогодние украшения Бишкексвет потратит почти 2,5 миллиона сомов

На новогодние украшения Бишкексвет потратит 2,5 миллиона сомов. Об этом сообщает портал государственных закупок.

По его данным, муниципальное предприятие планирует приобрести 4 тысячи метров дюралайта и 11 тысяч метров светодиодной гирлянды.

Отмечается, что участник конкурса должен будет предоставить образцы товаров на момент вскрытия документов, а также иметь опыт выполнения договоров или услуг на сумму не менее подаваемого лота.

Напомним, ранее мэрия сообщала, что церемония зажжения главной елки страны пройдет в пятницу, 13 декабря, в 19.00 на центральной площади Ала-Тоо, а почти все украшения изготавливают в собственном цехе Бишкексвета.

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