Поддельный номер на пяти авто. Владелец сказал, что нашел их на авторынке

Заместитель начальника ГУОБДД Иманалы Саркулов сегодня, 10 декабря, заявил, что с начала года было зарегистрировано 804 факта обнаружения поддельных номеров через систему "Безопасного города" и выписано штрафов на сумму 11 тыс. сомов.

Саркулов рассказал, что сотрудники ГУОБДД задержали владельца белого Mercedes-Benz c госномером 578 ACD.

"Все машины, на которых был этот номер, принадлежат одному владельцу. Что касается номера, то задержанный сообщил, что нашел его за авторынком в Военно-Антоновке. Он написал признательные показания, а также сказал, что готов сотрудничать", - рассказал Саркулов.

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Саркулов добавил, что, по информации ГРС, этот номер должен быть погашенным. ГРС и ее руководитель также подали заявление, которое зарегистрировано в ЕРПП, о том, что необходимо расследовать историю номера, а также выяснить, кто публикует фотографии из системы "Безопасный город".

Заместитель министра внутренних дел Алмазбек Орозалиев отметил, что при проверке госномера 578 ACD выяснилось - информацию дали сотрудники МВД.

"Что касается информации о руководителях ГРС, то она появилась потому, что не было четкой картины по работе с ведомствами", - пояснил замминистра.

Депутат Улукбек Ормонов из фракции "Бир Бол" заявил: "У нас ездят на поддельных номерах либо сотрудники органов, либо крупные чиновники".

Представители правоохранительных органов не подтвердили, что задержанный работает в органах правопорядка КР.

"Я просил ранее предоставить информацию об этом - фамилии можно не говорить - сколько сотрудников органов, чиновников, депутатов нарушили и выплатили штрафы в "Безопасный город"? Тем более что среди водителей ходят слухи, что можно что-то стереть", - спросил Ормонов.

Замглавы ГУОБДД Саркулов отметил, что нарушения через "Безопасный город"передаются в онлайн-режиме. А те, кто сидит за мониторами, не могут стереть моменты нарушения ДТП. На вопрос, сколько чиновников и политиков нарушали ПДД и платят ли штрафы, Саркулов ответить не смог, только пообещал усилить информкампанию.

Напомним, в Интернете оказались несколько фотографий с камер видеонаблюдения с разных перекрестков, где видно, что один и тот же госномер 578 ACD (вероятно, подложный) фигурирует на пяти разных машинах. На одном фото виден водитель. Как предположили источники, это председатель ГРС Алмаз Мамбетов. Сам Мамбетов опроверг, что на фото он, хотя признал, что водитель на него похож.

kaktus.media