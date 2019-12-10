Задержан узбекистанец с поддельным паспортом Кыргызстана

Мужчина прилетел в Бишкек из Новосибирска. В аэропорту он показал ID-карту, которая оказалась поддельной.
В аэропорту "Манас" задержали узбекистанца с поддельным паспортом гражданина Кыргызстана, сообщает отдел по связям с общественностью и СМИ Государственной пограничной службы.
Во время паспортного контроля гражданин Узбекистана Т. Н. 1997 года рождения, прибывший из Новосибирска, предъявил пограничникам ID-карту образца 2004-го на имя Х. А. 1997 года рождения.
"Документ вызвал подозрение у пограничного наряда. Сотрудники провели специальную проверку, в ходе которой выявили полную подделку документа. У задержанного обнаружено водительское удостоверение, выданное в Узбекистане. Гражданин Т. Н. признался, что использовал для въезда в Кыргызстан поддельный паспорт", — говорится в сообщении.
Задержанного передали сотрудникам Госкомитета национальной безопасности.
sputnik.kg
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