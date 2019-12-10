В роддоме умер ребенок. Мама винит врачей, а они считают, что была внутриутробная инфекция

Ребенок умер из-за халатности врачей Городского перинатального центра (бывший 4-й роддом).

С такой жалобой в Kaktus.media обратилась 28-летняя Сабина (имя изменено по просьбе роженицы. - Прим. Kaktus.media). Редакция выслушала историю Сабины и связалась с роддомом.





"Беременность была запланированная и хорошо протекала. Никаких угроз не было, даже токсикоза не было. 17 октября на 40-й неделе приехала в роддом. Меня обследовала дежурный акушер-гинеколог и оставила в палате однодневного пребывания, так как не было раскрытия. На следующий день, 18 октября, в 12:00 у меня отошли воды. Воды были зеленого цвета. Тот же врач, который меня обследовал при поступлении, отправила меня срочно в родзал", - вспоминает Сабина.

По ее словам, схватки у нее были, но врачи не обращали внимания на схватки и следили только за КТГ.

Справка: кардиотокография (КТГ) - это метод функциональной оценки состояния плода во время беременности и в родах на основании регистрации частоты его сердцебиений и их изменений в зависимости от сокращений матки, действия внешних раздражителей или активности самого плода.

К 16:00 мне стало хуже. У меня в глазах начало темнеть. Мне было очень больно. Я попросила сделать мне кесарево сечение, но врач сказала, что смогу сама родить, что нужно лишь подождать еще.

Роженица говорит, что ей становилось все хуже, а раскрытия так и не было.

"Акушерка никак не могла понять: есть ли раскрытие или нет. Она позвала врача, которая сказала, что раскрытия еще не произошло, и тоже сказала, что нужно подождать. Вечером ввели окситоцин для стимуляции и ждали дальше. В 21:00 ко мне зашла моя тетя и тоже попросила сделать кесарево, так как к тому времени я промучалась уже 12 часов, а раскрытия не было. Только к 22:00 у меня появилось раскрытие в три пальца. В 00:40 меня попросили тужиться, но у меня уже не было сил, так как схватки шли уже почти сутки", - рассказывает Сабина.

Вскоре начали выдавливать из меня ребенка. Около меня стояли три врача, сначала начал выдавливать врач Рафик Фаатович, потом акушерка Аида. Они так выдавливали, что я чуть сознание там не потеряла.

По словам Сабины, выдавить ребенка не смогли, а один из врачей сказал о необходимости кесарева.

"Провели операцию кесарево сечение. Ребенок закричал, я это слышала и видела его. А утром мне муж сообщил, что наш ребенок находится в детской реанимации, что он наглотался околоплодных вод и у него пневмония. После операции я смогла пойти к ребенку только вечером 19 октября. Никто из врачей до этого не подошел и не сказал мне о состоянии моего ребенка", - делится она.

Позже врачи сказали, что у ребенка пневмония и он под аппаратом потому, что не может самостоятельно дышать. Также они сказали, что у него отек мозга.

По словам Сабины, ребенку сделали УЗИ головы 22 октября, а также делали рентген: "В роддоме не было аппарата для рентгена. Мой муж привез переносной рентген ночью 19 октября, чтобы обследовать нашего ребенка".

Женщина считает, что врачи не могли поставить верный диагноз ребенку и поэтому не смогли его спасти, а также не провели кесарево сечение вовремя.

"Мой ребенок прожил всего 13 дней, за это время ему прокололи все четыре поколения антибиотиков, сделали три раза рентген. Третий рентген показал, что легкие чистые и мой ребенок даже сам пытался дышать, но много он не смог, его снова подключили к аппарату. Когда я спрашивала, ведь легкие уже чистые, почему ребенок не может дышать, врачи отвечали, что не знают. Моего малыша не стало 31 октября", - плачет Сабина.

В свидетельстве о смерти поставили диагноз "отек мозга", хотя врачи говорили до этого, что отек, который у него был, в пределах нормы и потом рассосется.

Проводить вскрытие семья отказалась.

Что говорят врачи Городского перинатального центра

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"Операцию кесарево сечение провели во втором периоде родов из-за клинического узкого таза (несоответствие размеров головки плода и таза женщины). В родах и перед операцией непрерывно проведено кардиомониторирование, сердцебиение оценено как удовлетворительное. Ребенок родился по шкале Апгар на 6/7 баллов. После операции состояние ребенка ухудшилось. В связи с проблемами органов дыхания находился на аппарате искусственной вентиляции легких. Неонатологи подозревали пороки развития органов дыхания и сердечно-сосудистой системы, обследован и осмотрен узкими специалистами", - сказала главный врач центра Жамиля Марипова.

Также она отмечает, что была диагностирована пневмония, обусловленная внутриутробной инфекцией, не исключался врожденный порок развития легких.

По словам главврача, из-за проблемы дыхательной системы ребенка не смогли снять с аппарата ИВЛ.

К сожалению, ребенок умер на 12-е сутки после операции. С целью выяснения причины смерти тело ребенка направили на патологоанатомическое вскрытие, но родители отказались.

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