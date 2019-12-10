Перед Жээнбековым подняли вопрос о безопасности личных данных



В Бишкеке внедряется система по распознаванию лиц, однако вопрос безопасности личных данных вызывает опасения, рассказал эксперт.

О необходимости защиты личных данных напомнила глава правовой клиники "Адилет" Чолпон Джакупова на третьем заседании Совета по судебной реформе

По ее словам, есть ряд плюсов в судебной реформе. В частности введение Единого реестра преступлений и проступков уменьшило количества пыток, но при этом не все правонарушения регистрируются. Также есть проблемы с начислением сроков из-за несовершенства законодательства.

Она напомнила, что недавно был внедрен проект "Безопасный город"

"Мы поддерживаем эти усилия, но крайне важно обеспечить хранение персональных данных, учитывая, что внедряется новая база по распознаванию лиц", — сообщила Джакупова.

При этом нет законодательной базы для внедрения распознавания, так как для использования данных надо брать письменное разрешение, а этого не было сделано. Таким образом это незаконно, пояснила она.

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"Или момент с главой ГРС или с человеком похожим на него, когда персональные данные используются для дискредитации госслужащего", — отметила юрист.

Она призвала не допускать такой ситуации, как в соседних странах, когда базы персональных данных продают и ее используют для совершения преступлений.

Также он возмутилась, что нет обратной связи с рабочей группой по разработке законов по судебной реформе. Она привела несколько примеров того, что проекты законов можно увидеть только после поступления в парламент. После этого президент Сооронбай Жээнбеков попросил выработать конкретные предложения.

Джакупова попросила создать для рабочей группы сайт, где бы выставлялись проекты законов.

sputnik.kg