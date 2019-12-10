Пять молодых врачей уволились, потому что мэрия перестала компенсировать аренду жилья

Почему врачи баткенской больницы могли уволиться? Минздрав уверяет, что все в порядке
Из кара-кульской больницы уволились пять молодых врачей. Эту информацию Kaktus.media подтвердил главврач больницы Бакыт Ырысбаев.
По его словам, уволившиеся врачи были приезжими и в Кара-Куле снимали жилье.
"Так как они были молодыми специалистами, их зарплата составляет 5-8 тысяч сомов. Жилье им оплачивала мэрия города. Но в этом году из-за финансовых трудностей власти города не смогли оплатить жилье до конца года. Врачи были вынуждены уйти", - рассказал Бакыт Ырысбаев.
По его словам, из больницы уволились два акушера-гинеколога, хирург, лор и окулист.
"Конечно, с их уходом резко возросла нагрузка на других врачей. Я со своей стороны сделаю все, чтобы они вернулись", - отмечает главврач больницы.
Он подчеркнул, что уже встречался с представителями городской власти, и там пообещали решить проблему с финансированием жилья для молодых врачей.
"Сегодня я пригласил уволившихся врачей на встречу и, надеюсь, что уже завтра они выйдут на работу", - заключил главврач больницы.
Председатель городского кенеша Кара-Куля Бакытбек Каргызалиев отметил, что данная ситуация возникла из-за того, что в городском бюджете недостаточно средств для финансирования аренды жилья. Однако он пообещал, что этот вопрос обязательно будет решен в следующем году.
Это не первый случай, когда врачи уходят из больницы из-за низкой зарплаты. В конце октября написали заявление об увольнении сразу 48 врачей баткенской больницы.
Занимавший пост директора Нурлан Салиев тогда сообщал, что причиной возмущения медиков являются низкая заработная плата сотрудников, постоянные проверки, отказы в получении кредитов и ипотеки, а также проблемы с чистой водой.
kaktus.media
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