Преступлений не стало больше, просто улучшилась их регистрация — Жээнбеков

Глава государства выступил на заседании Совета по судебной реформе, одной из тем которого стала криминальная статистика.

Количество преступлений в Кыргызстане не увеличилось, просто улучшилось качество их регистрации, заявил президент Сооронбай Жээнбеков на третьем заседании Совета по судебной реформе.

По его словам, уже заметны первые успехи судебно-правовой реформы. Начал действовать Единый реестр преступлений и проступков. Эта система демонстрирует открытую статистику, в том числе по защите прав человека.

"С момента внедрения реестра резко увеличилось количество зарегистрированных преступлений, так как, согласно требованиям новых кодексов, каждое заявление обязательно должно быть зарегистрировано", — сказал президент.

Жээнбеков отметил, что уже невозможно, как раньше, регистрировать или закрывать дела по усмотрению правоохранителей. Для должностных лиц, скрывших заявления, предусмотрена уголовная ответственность.

"Будет правильнее сказать, что не количество преступлений увеличилось, а улучшилось качество регистрации. Поэтому очевидно, что сегодняшняя статистика преступности — реальная", — подчеркнул глава государства.

Он уточнил, что пока внедрен только один блок данного реестра — блок досудебного производства, и еще не начали работать судебный блок и блок исполнения наказаний.

sputnik.kg