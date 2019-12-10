Перестрелка с погоней в Бишкеке. МВД назвало причину конфликта молодых людей

Задержаны двое парней. У них изъяли пистолет Макарова со стертыми номерами

Накануне, 9 декабря, примерно в 19:35 часов на пересечении улиц Гагарина-Чапаева в Бишкеке неизвестные лица на неустановленной автомашине черного цвета произвели несколько выстрелов в машину «Тойота-Авенсис», в которой находились трое граждан, и скрылись в западном направлении. Далее автомашина «Тойота-Авенсис» начала преследовать неизвестную автомашину, нарушая ряд ПДД, что привело к дорожно-транспортному происшествию.

Данный факт был зарегистрирован в АИС ЕРПП по статье 39-130 (Покушение на убийство) УК КР.

В ходе осмотра места преступления были обнаружены и изъяты шесть гильз, предварительно, от пистолета Макарова.

Кроме того, были осмотрены автомашины и изъяты вещи потерпевших. Последних доставили в 4 городскую больницу.

Были изучены записи с камер «Безопасного города», которые впоследствии помогли раскрыть данное особо тяжкое преступление.

В ходе дальнейших следственно-оперативных мероприятий сотрудниками СКМ МВД и ГУВД Бишкека были задержаны двое граждан: Т. уулу И. и М.Н. Оба 1995 года рождения. Являются уроженцами Токтогульского района Джалал-Абадской области. У них изъят пистолет Макарова со стертыми номерами, без патронов.

В ходе досудебного производства было установлено, что потерпевшие и задержанные имеют неприязненные отношения в течении полутора лет. Все они уроженцы Токтогульского района Джалал-Абадской области.

В настоящее время назначены соответствующие экспертизы. Досудебное производство продолжается.

vesti.kg