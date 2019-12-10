Перестрелка в Бишкеке — один из пострадавших в тяжелом состоянии

Минувшей ночью очевидцы сообщили о перестрелке на пересечении столичных улиц Асаналиева и Гагарина.
Один из пострадавших в перестрелке, которая произошла в западной части Бишкека, находится в тяжелом состоянии, рассказал корреспонденту Sputnik директор Бишкекского научно-исследовательского центра травматологии и ортопедии Сабырбек Джумабеков.
В Бишкеке на пересечении улиц Некрасова и Гагарина очевидцы услышали выстрелы, на месте есть четыре поврежденные машины
В ночь на 10 декабря очевидцы сообщили о перестрелке на пересечении улиц Асаналиева (бывшая Некрасова) и Гагарина. В результате пострадали четыре машины, одна из них врезалась в дерево. На месте работали сотрудники милиции, которые сообщили Sputnik, что это была "разборка" членов ОПГ.
Дежурный врач БНИЦТО рассказал, что в результате перестрелки в больницу поступили три человека с огнестрельными ранениями.
"Одному из пострадавших ночью сделали срочную операцию — он получил ранение в поясничную область. У второго огнестрельное сквозное ранение бедра с оскольчатым переломом кости, а у третьего перелом голеностопной кости, полученной в результате ДТП", — рассказал Джумабеков.
На данный момент двое пострадавших находятся в отделении травматологии, а мужчина, получивший ранение в поясницу, — в реанимации.
sputnik.kg
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