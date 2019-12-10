Таксисты в Оше вдвое снизили цены для инвалидов

Частная компания поддержала инициативу мэра южной столицы
Скидку на стоимость проезда обещает компания такси «СARS» лицам с ограниченными возможностями здоровья в Оше. Инвалиды смогут добраться до точки назначения вдвое дешевле, сообщил пресс-секретарь мэрии южной столицы Азамат Абсаттаров.
По его словам, инициатива принадлежит мэру Оша Таалайбеку Сарыбашову.
«Руководитель таксопарка поддержал идею градоначальника и сообщил, что с лиц с ОВЗ будет взимать за проезд только 50 процентов», - написал Абсаттаров в Facebook.
Напомним, ранее в соцсетях получило популярность видео, на котором мэр Оша Таалайбек Сарыбашов заплакал на встрече с детьми с ОВЗ.
VESTI.KG
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