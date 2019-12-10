Таксисты в Оше вдвое снизили цены для инвалидов

Частная компания поддержала инициативу мэра южной столицы

Скидку на стоимость проезда обещает компания такси «СARS» лицам с ограниченными возможностями здоровья в Оше. Инвалиды смогут добраться до точки назначения вдвое дешевле, сообщил пресс-секретарь мэрии южной столицы Азамат Абсаттаров.

По его словам, инициатива принадлежит мэру Оша Таалайбеку Сарыбашову.

«Руководитель таксопарка поддержал идею градоначальника и сообщил, что с лиц с ОВЗ будет взимать за проезд только 50 процентов», - написал Абсаттаров в Facebook.

Напомним, ранее в соцсетях получило популярность видео, на котором мэр Оша Таалайбек Сарыбашов заплакал на встрече с детьми с ОВЗ.

VESTI.KG