Опустившийся туман помешал сесть нескольким самолета в международном аэропорту "Манас". Информацию подтвердили в компании.
Так, перенесены рейсы "Турецких авиалиний" (Turkish Airlines) из Стамбула в Бишкек на 21 час. Авиакомпания изначально не отправила борт в столицу Кыргызстана.
Аналогичная ситуация произошла с прилетом и отлетом рейса из Урумчи, который проводит "Южно-китайские авиалинии" (Southern China Airlines).
Как отметили в аэропорту, расписание рейсов лучше всего уточнять в справочной аэропорта: +996 (312) 69 31 09.
kaktus.media
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