Туман мешает сесть самолетам в аэропорту "Манас"

Опустившийся туман помешал сесть нескольким самолета в международном аэропорту "Манас". Информацию подтвердили в компании.

Так, перенесены рейсы "Турецких авиалиний" (Turkish Airlines) из Стамбула в Бишкек на 21 час. Авиакомпания изначально не отправила борт в столицу Кыргызстана.

Аналогичная ситуация произошла с прилетом и отлетом рейса из Урумчи, который проводит "Южно-китайские авиалинии" (Southern China Airlines).

Как отметили в аэропорту, расписание рейсов лучше всего уточнять в справочной аэропорта: +996 (312) 69 31 09.

kaktus.media