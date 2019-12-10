Сегодня +14 🌞, но погода в Бишкеке в ближайшие дни изменится

Бишкек
10 декабря, вторник
Ночью 0...-2 °C, без осадков. В 8:10 было минус 2 градуса.
Днем +12...+14 °C, без осадков. Ветер западный 4-9 м/с.
Кыргызгидромет: Воздух в Бишкеке стал чище. Помог ветер 2
11 декабря, среда
Ночью 0...-2 °C, без осадков. Ветер западный 4-9 м/с.
Днем +10...+12 °C, без осадков. Ветер западный 4-9 м/с.
12 декабря, четверг
Ночью 0...-2 °C, без осадков. Ветер западный 4-9 м/с.
Днем +7...+9 °C, без осадков. Ветер западный 4-9 м/с.
13 декабря, пятница
Ночью 0...-2 °C, без осадков. Ветер западный 4-9 м/с.
Днем +7...+9 °C, без осадков. Ветер западный 4-9 м/с.
14 декабря, суббота
Ночью 0...-2 °C, возможны дождь, снег. Ветер западный 4-9 м/с.
Днем +5...+7 °C, переменная облачность. Ветер западный 4-9 м/с.
Прогноз погоды по Кыргызстану на 10-14 декабря
10 декабря днем и 11 декабря ночью в отдельных горных районах Чуйской, Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областей слабый снег, по остальной территории без осадков.
11 декабря днем и 12 ночью на большей части территории Баткенской, Ошской, Джалал-Абадской, Таласской областей, в отдельных районах Чуйской области дождь, снег, в предгорных и горных районах снег. В Иссык-Кульской, Нарынской областях без осадков.
12 декабря днем в отдельных районах Иссык-Кульской, Нарынской областей ожидаются осадки, по остальной территории без осадков. В отдельных районах Чуйской, Таласской, Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областей туман.
13 декабря в отдельных районах Чуйской, Таласской, Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областей дождь, снег, в предгорных и горных районах снег, в Иссык-Кульской и Нарынской областях без осадков.
14 декабря в отдельных районах дождь, снег, в предгорных и горных районах снег.
На горных участках дорог гололедица. Ветер западный 4-9 м/с.
Ориентировочный прогноз погоды на 15-16 декабря
15-16 декабря в отдельных районах возможны слабые осадки. Температура воздуха существенно не изменится.
kaktus.media
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