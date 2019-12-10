Сегодня +14 🌞, но погода в Бишкеке в ближайшие дни изменится

Бишкек

10 декабря, вторник

Ночью 0...-2 °C, без осадков. В 8:10 было минус 2 градуса.

Днем +12...+14 °C, без осадков. Ветер западный 4-9 м/с.

Кыргызгидромет: Воздух в Бишкеке стал чище. Помог ветер 2

11 декабря, среда

Ночью 0...-2 °C, без осадков. Ветер западный 4-9 м/с.

Днем +10...+12 °C, без осадков. Ветер западный 4-9 м/с.

12 декабря, четверг

Ночью 0...-2 °C, без осадков. Ветер западный 4-9 м/с.

Днем +7...+9 °C, без осадков. Ветер западный 4-9 м/с.

13 декабря, пятница

Ночью 0...-2 °C, без осадков. Ветер западный 4-9 м/с.

Днем +7...+9 °C, без осадков. Ветер западный 4-9 м/с.

14 декабря, суббота

Ночью 0...-2 °C, возможны дождь, снег. Ветер западный 4-9 м/с.

Днем +5...+7 °C, переменная облачность. Ветер западный 4-9 м/с.





Прогноз погоды по Кыргызстану на 10-14 декабря

10 декабря днем и 11 декабря ночью в отдельных горных районах Чуйской, Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областей слабый снег, по остальной территории без осадков.

11 декабря днем и 12 ночью на большей части территории Баткенской, Ошской, Джалал-Абадской, Таласской областей, в отдельных районах Чуйской области дождь, снег, в предгорных и горных районах снег. В Иссык-Кульской, Нарынской областях без осадков.

12 декабря днем в отдельных районах Иссык-Кульской, Нарынской областей ожидаются осадки, по остальной территории без осадков. В отдельных районах Чуйской, Таласской, Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областей туман.

13 декабря в отдельных районах Чуйской, Таласской, Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областей дождь, снег, в предгорных и горных районах снег, в Иссык-Кульской и Нарынской областях без осадков.

14 декабря в отдельных районах дождь, снег, в предгорных и горных районах снег.

На горных участках дорог гололедица. Ветер западный 4-9 м/с.

Ориентировочный прогноз погоды на 15-16 декабря

15-16 декабря в отдельных районах возможны слабые осадки. Температура воздуха существенно не изменится.

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