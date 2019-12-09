Патрульные милиционеры в Бишкеке получили планшеты. Какие данные в них будут

Пока 40 электронных планшетов получили сотрудники пешего и конного патруля. ГУВД уверяет, что это улучшит работу милиции.
Сотрудники Управления патрульной службы милиции (УПСМ) Бишкека получили электронные планшеты с базой данных лиц, находящихся в розыске, и информацией о нарушениях, сообщила пресс-служба столичного ГУВД.
Сотрудники УПСМ Бишкека получили электронные планшеты с базой данных лиц, находящихся в розыске, и информацией о нарушениях.
Сорок планшетов достались работникам пешего и конного патруля.
Как рассказали в ГУВД, устройства будут использоваться для своевременного выявления граждан, подозреваемых в совершении преступлений и находящихся розыске, а также для получения оперативной информации, необходимой в служебной деятельности.
УПСМ было создано в ноябре этого года в Свердловском и Первомайском районах столицы. Оно объединяет функции Управления обеспечения безопасности дорожного движения и Патрульно-постовой службы.
sputnik.kg
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!