Патрульные милиционеры в Бишкеке получили планшеты. Какие данные в них будут

Пока 40 электронных планшетов получили сотрудники пешего и конного патруля. ГУВД уверяет, что это улучшит работу милиции.

Сотрудники Управления патрульной службы милиции (УПСМ) Бишкека получили электронные планшеты с базой данных лиц, находящихся в розыске, и информацией о нарушениях, сообщила пресс-служба столичного ГУВД.



Сотрудники УПСМ Бишкека получили электронные планшеты с базой данных лиц, находящихся в розыске, и информацией о нарушениях.

Сорок планшетов достались работникам пешего и конного патруля.

Как рассказали в ГУВД, устройства будут использоваться для своевременного выявления граждан, подозреваемых в совершении преступлений и находящихся розыске, а также для получения оперативной информации, необходимой в служебной деятельности.

УПСМ было создано в ноябре этого года в Свердловском и Первомайском районах столицы. Оно объединяет функции Управления обеспечения безопасности дорожного движения и Патрульно-постовой службы.

sputnik.kg