Когда зажгут главную елку страны, рассказали в мэрии Бишкека

Высота елки — 27 метров. Согласно проекту, она будет похожа на подарок, украшенный красной лентой и бантами.

Главная елка страны зажжется на площади Ала-Тоо в эту пятницу, 13 декабря, в 19:00, сообщила пресс-служба мэрии Бишкека.

В партнерстве с одной из радиостанций страны для горожан также подготовят концерт — музыкальное попурри "Жаны жыл" из известных новогодних композиций.

Елка высотой 27 метров и диаметром 12 метров будет стилистически соответствовать основной идее новогоднего оформления всей площади. Концепция оформления называется "Новогодний подарок".

В мэрии рассказали, что, согласно проекту, елку украсят красной лентой с бантами. Украсят ее светодиодным дюралайтом в виде кружева (дюралайт — прозрачный шнур с расположенными внутри лампами и светодиодами), традиционными елочными шарами и снежинками. Каждую снежинку изготовят из проволоки, дюралайта и мишуры.

Помимо новогодней елки, на центральной площади установят объемные цифры "2020", инсталляцию праздничного подарка с сыром, сани и другие декорации, а также красочную инсталляцию с оленями.

sputnik.kg