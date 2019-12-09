Когда зажгут главную елку страны, рассказали в мэрии Бишкека

Высота елки — 27 метров. Согласно проекту, она будет похожа на подарок, украшенный красной лентой и бантами.
Главная елка страны зажжется на площади Ала-Тоо в эту пятницу, 13 декабря, в 19:00, сообщила пресс-служба мэрии Бишкека.
В партнерстве с одной из радиостанций страны для горожан также подготовят концерт — музыкальное попурри "Жаны жыл" из известных новогодних композиций.
Елка высотой 27 метров и диаметром 12 метров будет стилистически соответствовать основной идее новогоднего оформления всей площади. Концепция оформления называется "Новогодний подарок".
В мэрии рассказали, что, согласно проекту, елку украсят красной лентой с бантами. Украсят ее светодиодным дюралайтом в виде кружева (дюралайт — прозрачный шнур с расположенными внутри лампами и светодиодами), традиционными елочными шарами и снежинками. Каждую снежинку изготовят из проволоки, дюралайта и мишуры.
Помимо новогодней елки, на центральной площади установят объемные цифры "2020", инсталляцию праздничного подарка с сыром, сани и другие декорации, а также красочную инсталляцию с оленями.
sputnik.kg
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