В Бишкеке задержана женщина, подозреваемая в мошенничестве

Сообщается, что гражданка М.К. обещала помочь купить квартиру, но, после того как получила деньги, скрылась

В Бишкеке задержана женщина, подозреваемая в мошенничестве. Об этом заявляет пресс-служба ГУВД столицы.

По данным правоохранителей, задержанная М.К., 1962 года рождения, в настоящее время водворена в ИВС столичной милиции.

Отмечается, что женщина обещала помочь купить квартиру, но, получив 240 тысяч сомов, скрылась.

«25 ноября 2019 года в УВД Первомайского района Бишкека с письменным заявлением обратилась гражданка Ш.А. о принятии мер в отношении малознакомой женщины по имени Лара. Последняя в июне 2018-го примерно в 12.00, находясь на пересечении бульвара Молодой Гвардии и улицы Рыскулова, вошла в доверие и обманным путем под предлогом, что поможет купить квартиру в строящемся многоэтажном доме, получила денежные средства на сумму 240 тысяч сомов. После, не выполнив обещанного, она начала скрывать свое местонахождение», – говорится в сообщении ГУВД столицы.

В настоящее время проводятся дополнительные следственные действия и оперативные мероприятия в рамках досудебного производства по установлению возможной причастности подозреваемой к другим аналогичным преступлениям.

Пострадавших от преступных действий злоумышленницы или владеющих какой-либо информацией просят сообщить по следующим номерам телефонов: 0 (312) 56-32-48, 0 (556) 16-55-52 и 102.

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