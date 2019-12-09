Материалы дела о ДТП с участием главы Сокулукского ОВД передали в ГКНБ

В аварии на объездной трассе пострадали трое
Материалы досудебного производства по факту ДТП с участием начальника ОВД Сокулукского района Максата Чойбекова для полного и объективного расследования направили в ГКНБ по Чуйской области. Об этом сообщают в пресс-службе ГУВД Чуйской области.
Напомним, ранее Vesti.kg предавало, что начальника ОВД Сокулукского района отстранили от должности на время следствия по факту дорожно-транспортного происшествия в Ыссык-Атинском районе.
Данный факт находится на контроле у руководства МВД КР. Служба внутренних расследований проводит служебное расследование.
Назначены все необходимые судебно-медицинские и судебно-автотехнические экспертизы. Досудебное производство продолжается.
Два дня назад начальник Сокулукского РОВД совершил ДТП на объездной дороге недалеко от Бишкека.
Водитель Mercedes Benz врезался в грузовой автомобиль Mercedes Sprinter. Трое пострадали. Максат Чойбеков отказался пройти тест на наличие алкоголя в организме.
VESTI.KG
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!