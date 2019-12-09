Материалы дела о ДТП с участием главы Сокулукского ОВД передали в ГКНБ

В аварии на объездной трассе пострадали трое

Материалы досудебного производства по факту ДТП с участием начальника ОВД Сокулукского района Максата Чойбекова для полного и объективного расследования направили в ГКНБ по Чуйской области. Об этом сообщают в пресс-службе ГУВД Чуйской области.

Напомним, ранее Vesti.kg предавало, что начальника ОВД Сокулукского района отстранили от должности на время следствия по факту дорожно-транспортного происшествия в Ыссык-Атинском районе.

Данный факт находится на контроле у руководства МВД КР. Служба внутренних расследований проводит служебное расследование.

Назначены все необходимые судебно-медицинские и судебно-автотехнические экспертизы. Досудебное производство продолжается.

Два дня назад начальник Сокулукского РОВД совершил ДТП на объездной дороге недалеко от Бишкека.

Водитель Mercedes Benz врезался в грузовой автомобиль Mercedes Sprinter. Трое пострадали. Максат Чойбеков отказался пройти тест на наличие алкоголя в организме.

VESTI.KG