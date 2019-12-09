Дожди и снег придут в Кыргызстан через несколько дней

Однако похолодания пока не ожидают
Ночью 10 декабря осадков по Кыргызстану не будет. Об этом сообщают в пресс-службе МЧС КР.
Зато 10 декабря днем и ночью 11 декабря слабый снег придет в отдельные районы Чуйской, Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областей. По остальной территории без осадков.
11 декабря днем и ночью 12 декабря в отдельных районах Чуйской области, а также на большей части территории Баткенской, Ошской, Джалал-Абадской и Таласской областей дождь и снег, в предгорных и горных районах снег. В Иссык-Кульской и Нарынской областях осадков ждут днем 12 декабря, по остальной территории без осадков. На Чуйскую, Таласскую, Ошскую, Джалал-Абадскую и Баткенскую области опустится туман.
13 декабря снова дождь и снег в отдельных районах Чуйской, Таласской, Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областях. В Иссык-Кульской и Нарынской областях без осадков.
14 декабря в отдельных районах дождь и снег, в предгорных и горных районах снег. На горных участках дорог гололедица. Ветер западный, 4-9 метров в секунду.
15-16 декабря в отдельных районах возможны слабые осадки.
Температуры воздуха существенно не изменится.
vesti.kg
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