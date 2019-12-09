В Бишкеке из машины украли $8 тыс. У подозреваемого изъяли пистолет с патронами

Оперативники задержали подозреваемого, укравшего из Toyota 4Runner документы и $8 тыс. Об этом сообщает пресс-служба УВД Октябрьского района.

2 декабря в УВД Октябрьского района обратился житель столицы С. Ш. По его словам, 2 декабря в период времени с 11:45 до 12:30 неизвестные разбили стекло автомашины марки Toyota 4Runner, припаркованной по улице Кулатова. Из салона автомашины пропали документы и $8 тыс.

Данный факт был зарегистрирован в ЕРПП УВД Октябрьского района, начато досудебное производство по статье 200 "Кража" УК КР.

Оперативниками 4-го отдела городской милиции УВД Октябрьского района задержан подозреваемый Ж. Т., 1994 года рождения. Он был доставлен в следственную службу, в порядке статьи 98 УПК КР водворен в ИВС ГУВД Бишкека. Октябрьским районным судом в отношении подозреваемого применена мера пресечения в виде ареста с содержанием в СИЗО-1 Бишкека сроком на два месяца.

При участии подозреваемого были проведены специальные следственные действия. Из автомашины, на которой передвигался подозреваемый, были изъяты пистолет марки "Форт 12рм", четыре патрона, ножи, две рации, бинокль, государственный автомобильный номер, три пары строительных перчаток, аккумуляторный шуруповерт и различные инструменты.

Назначены соответствующие экспертизы, по результатам которых будет дана дополнительная юридическая экспертиза действиям подозреваемого.

В настоящее время продолжаются следственные действия и оперативные мероприятия по установлению возможной причастности подозреваемого к другим аналогичным фактам преступлений.



kaktus.media