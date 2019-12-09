В "Акнете" нашли нарушения на 1 млрд сомов — МВД

МВД закончило расследование по неуплате налогов со стороны "Акнета". Следствие утверждает, что нашло финансовые нарушения на более чем миллиард сомов.

Президент ОсОО "Акнет" подозревается в неуплате налогов на 616 миллионов 816 тысяч сомов, а также в незаконном списании, присвоении и растрате почти 385 миллионов, сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел КР.

В релизе отмечается, что Госслужба по борьбе с экономическими преступлениями выявила факты уклонения от уплаты налогов на 150 миллионов сомов. Впоследствии Генпрокуратура передала расследование Следственной службе МВД.

"В ходе тщательного расследования были выявлены дополнительные факты уклонения от уплаты налогов со стороны президента ОсОО "Акнет" на общую сумму 616 миллионов 816 тысяч сомов. Кроме этого, выявлены факты присвоения и растраты денег путем незаконного списания, неоприходования в кассу на общую сумму 384 миллиона 901 тысяча сомов", — говорится в сообщении.

Досудебное производство закончено и передано в Генеральную прокуратуру для изучения и последующей отправки в суд.

Скандал с "Акнетом"

В ноябре 2018 года в головном офисе интернет-провайдера провели обыск: президента компании заподозрили в уклонении от уплаты налогов. Было возбуждено дело по статье 221 "Злоупотребление полномочиями служащими коммерческих или иных организаций" Уголовного кодекса КР. Заявление на руководство написал соучредитель "Акнета" Руслан Абдумажитов.

В ходе следствия МВД выяснилось, что за 2017-й в качестве абонентской платы в "Акнет" поступило более миллиарда сомов, по итогам того года компания указала чистую прибыль в 195 миллионов, списав остальную сумму на расходы. По итогам 2018 года на счета ОсОО поступило свыше 1,2 миллиарда сомов абонентской платы.

В милиции рассказали, что с "Акнетом" были аффилированы 11 фирм, в том числе "Стройсеть". С июня 2016-го по 2018 год этой компании перечислили 101 миллион 99,4 тысячи сомов за оказание услуг. Деньги были обналичены и списаны на оказание услуг, которые документально не подтверждаются. Проведен промежуточный аудит деятельности двух компаний за три месяца 2016-го и 2018 годов, выявлены факты незаконного списания 14 миллионов 176 тысяч сомов, принадлежащих "Акнету".



sputnik.kg

