Цифра дня: В финансах III Всемирных игр кочевников нашли нарушения на 1 млн 349,5 тысячи

Аудит Счетной палаты установил финансовые нарушения на общую сумму 1 млн 349,5 тыс. сомов на подготовку и проведение III Всемирных игр кочевников за 2018 год.
Об этом kaktus.media сообщили в СП.
Нарушения допустили Министерство культуры, Дирекция по национальным видам спорта Госагентства по делам молодежи, физической культуры и спорта.
Счетная плата выявила следующие нарушения:
Департамент информации и массовых коммуникаций Минкультуры допустил нецеловое использование бюджетных средств на сумму 348,8 тыс. сомов при приобретении товаров и услуг (данная сумма восстановлена).
Минкультуры приказом 23 ноября 2018 года №551 необоснованно списало товарно-материальные ценности, как утерянные, в ходе проведения III Всемирных игр кочевников на 1 млн сомов. Среди них театрализованные костюмы, театральные реквизиты и костюмы для рабочей группы (восстановлено 614,6 тыс. сомов).
Кроме того, были выявлены нарушения при приведении государственных закупок.
1. Без проведения конкурса Дирекцией по национальным видам закуплены гостиничные услуги в гостевых домах с улучшенными условиями для VIP гостей (37 человек) на сумму 500 тыс. сомов.
2. Отдел закупок Минкультуры не провел мониторинг при госзакупке транспортных услуг, ивент-услуг и услуг режиссерско-постановочной группы по организации проведения открытия и закрытия III ВИК.
3. Минкультуры при закупке услуг по разработке и пошиву театрализованных и сценических костюмов провели государственную закупку методом прямого заключения. В итоге конкурсная комиссия выбрала победителя, предложившего цену на 212,5 тыс. сомов больше чем другая компания.
4. При закупке гостиничных услуг по лотам №1 и №3 конкурсная комиссия Департамента информации и массовых коммуникаций в нарушение ч. 8 ст. 29 Закона КР "О госзакупках" определившая, что цена конкурсной заявки чрезмерно занижена.
Далее комиссия не запросила в письменной форме у поставщика ОсОО "Алтын Жай" детальную информацию относительно конкурсной заявки по тем позициям, которые вызывают сомнения в способности поставщика исполнить договор. В конкурсной заявке цены были указаны ниже чем в самой заявке - по первому лоту на 1,4 млн сомов, по третьему лоту на 1,815 млн сомов.
Из выявленной суммы финансовых нарушений подлежат восстановлению 1 млн 349,5 тыс. сомов, в ходе аудита восстановлено 963,4 тыс. сомов.
kaktus.media
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