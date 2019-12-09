Цифра дня: В финансах III Всемирных игр кочевников нашли нарушения на 1 млн 349,5 тысячи

Аудит Счетной палаты установил финансовые нарушения на общую сумму 1 млн 349,5 тыс. сомов на подготовку и проведение III Всемирных игр кочевников за 2018 год.

Об этом kaktus.media сообщили в СП.



Нарушения допустили Министерство культуры, Дирекция по национальным видам спорта Госагентства по делам молодежи, физической культуры и спорта.

Счетная плата выявила следующие нарушения:

Департамент информации и массовых коммуникаций Минкультуры допустил нецеловое использование бюджетных средств на сумму 348,8 тыс. сомов при приобретении товаров и услуг (данная сумма восстановлена).

Минкультуры приказом 23 ноября 2018 года №551 необоснованно списало товарно-материальные ценности, как утерянные, в ходе проведения III Всемирных игр кочевников на 1 млн сомов. Среди них театрализованные костюмы, театральные реквизиты и костюмы для рабочей группы (восстановлено 614,6 тыс. сомов).

Кроме того, были выявлены нарушения при приведении государственных закупок.

1. Без проведения конкурса Дирекцией по национальным видам закуплены гостиничные услуги в гостевых домах с улучшенными условиями для VIP гостей (37 человек) на сумму 500 тыс. сомов.

2. Отдел закупок Минкультуры не провел мониторинг при госзакупке транспортных услуг, ивент-услуг и услуг режиссерско-постановочной группы по организации проведения открытия и закрытия III ВИК.

3. Минкультуры при закупке услуг по разработке и пошиву театрализованных и сценических костюмов провели государственную закупку методом прямого заключения. В итоге конкурсная комиссия выбрала победителя, предложившего цену на 212,5 тыс. сомов больше чем другая компания.

4. При закупке гостиничных услуг по лотам №1 и №3 конкурсная комиссия Департамента информации и массовых коммуникаций в нарушение ч. 8 ст. 29 Закона КР "О госзакупках" определившая, что цена конкурсной заявки чрезмерно занижена.

Далее комиссия не запросила в письменной форме у поставщика ОсОО "Алтын Жай" детальную информацию относительно конкурсной заявки по тем позициям, которые вызывают сомнения в способности поставщика исполнить договор. В конкурсной заявке цены были указаны ниже чем в самой заявке - по первому лоту на 1,4 млн сомов, по третьему лоту на 1,815 млн сомов.

Из выявленной суммы финансовых нарушений подлежат восстановлению 1 млн 349,5 тыс. сомов, в ходе аудита восстановлено 963,4 тыс. сомов.



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