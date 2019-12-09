Как и сколько нужно прогревать автомобиль зимой, рассказал эксперт

Самый экономный метод сохранить тепло в автомобиле — применить зимнюю защиту на стяжках, говорит эксперт.
Эксперт издания "За рулем" Сергей Зиновьев рассказал, сколько необходимо прогревать автомобиль зимой.
Наилучший вариант — для экологии, предупреждения поломок и по расходу топлива — дает кратковременный прогрев двигателя: до минуты летом, две-три минуты зимой, с последующим движением на низких оборотах — еще пара минут. Мотор, нейтрализатор и жидкости в движущемся автомобиле быстрее достигают рабочей температуры.
Сергей Зиновьев отметил, в машине есть минимум 10 механизмов, которые могут замерзнуть зимой. Самый бюджетный способ сохранить тепло — воспользоваться зимней защитой на стяжках.
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