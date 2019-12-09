Тела погибших в ДТП в России кыргызстанцев отправят на родину

Тела четырех кыргызстанцев, погибших в ДТП на трассе Оренбург – Акбулак в РФ, отправят на родину по мере завершения необходимых процессуальных действий.
Об этом сообщают в посольстве Кыргызстана в России.
«Выжившие – трое граждан КР – находятся в Соль-Илецкой городской больнице, их состояние оценивают как средней тяжести, 9 декабря 2019 года их переведут в стационар, - передают там. - Ситуация находится на контроле посольства, оперативное реагирование на месте осуществляет почетный консул КР в Оренбурге и представители кыргызской диаспоры».
Напомним, ранее Vesti.kg информировало, что 8 декабря 2019 года в 10:10 на 76 километре трассы Оренбург – Акбулак в Соль-Илецком городском округе, произошло смертельное ДТП с участием кыргызстанцев.
Автомобиль «Тойота Превиа», за рулем которого был гражданин КР А.Ж., выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной «Мерседес Спринтер». Четверо погибли. По данным СМИ, после столкновения обе автомашины сгорели дотла. Прокуратура Оренбургской области начала проверку по факту аварии.
Vesti.kg
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