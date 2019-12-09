Главу ОВД Сокулукского района Чойбекова отстранили от должности из-за ДТП с его участием

По факту дорожно-транспортного происшествия в Ысык-Атинском районе начальник ОВД
Сокулукского района на время следствия отстранен от занимаемой должности. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.
Сообщается, что факт ДТП с участием начальника ОВД Сокулукского района Максата Чойбекова зарегистрирован в АИС ЕРПП в ОВД Ысык-Атинского района. Для полного и объективного расследования материалы досудебного производства были истребованы в следственную службу ГУВД Чуйской области для проведения всех необходимых следственных и оперативных мероприятий.
Данный факт находится на контроле у руководства МВД КР. Службой внутренних расследований проводится служебное расследование. Назначены все необходимые судебное-медицинские, судебно-автотехнические экспертизы. Досудебное производство продолжается.
Напомним, 7 декабря примерно в 4 утра на объездной дороге Бишкек - Торугарт в Ысык-Атинском районе произошло лобовое столкновение легкового автомобиля марки Mercedes-Benz и грузового автомобиля марки Mercedes-Benz Sprinter.
Известно, что начальник ОВД Сокулукского района полковник милиции Максат Чойбеков управлял легковым автомобилем марки Mercedes-Benz. В результате аварии водитель грузовика К. С. в тяжелом состоянии госпитализирован в больницу Канта. Полковник милиции амбулаторно обратился в больницу и уехал в неизвестном направлении. Кроме того, неизвестно, был ли полковник милиции Чойбеков в нетрезвом состоянии - алкотест он по каким-то причинам не проходил.
Kaktus.media
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