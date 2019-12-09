Казахстанский боксер отправил соперника в жесткий нокаут 

Казахстанец Садриддин Ахмедов закончил бой нокаутом и одержал одиннадцатую победу в своей профессиональной карьере.
Казахстанский боксер Садриддин Ахмедов отправил аргентинца Хосе Вильялобоса в нокаут, пишет агентство Sputnik Казахстан.
Поединок в полусреднем весе состоялся в Монреале 7 декабря (8 декабря по бшк). Бой завершился в седьмом раунде.
"Приветствую весь казахстанский народ. По воле Всевышнего и благодаря вашим молитвам и пожеланиям мы достигли таких успехов. Пусть в нашей стране царят мир и спокойствие. Вперед, Казахстан", — написал Ахмедов после победы.
В профессиональной карьере 21-летнего казахстанца это одиннадцатая победа.
sputnik.kg
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