Казахстанский боксер отправил соперника в жесткий нокаут

Казахстанец Садриддин Ахмедов закончил бой нокаутом и одержал одиннадцатую победу в своей профессиональной карьере.

Казахстанский боксер Садриддин Ахмедов отправил аргентинца Хосе Вильялобоса в нокаут, пишет агентство Sputnik Казахстан.

Поединок в полусреднем весе состоялся в Монреале 7 декабря (8 декабря по бшк). Бой завершился в седьмом раунде.

"Приветствую весь казахстанский народ. По воле Всевышнего и благодаря вашим молитвам и пожеланиям мы достигли таких успехов. Пусть в нашей стране царят мир и спокойствие. Вперед, Казахстан", — написал Ахмедов после победы.

В профессиональной карьере 21-летнего казахстанца это одиннадцатая победа.



sputnik.kg

