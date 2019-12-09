Тепло и без осадков — погода в Бишкеке 9 декабря

По данным синоптиков, в ночь на вторник термометры покажут 0…+2. Ветер западный, 2-7 метров в секунду.

В понедельник, 9 декабря, осадков в Бишкеке не ожидается, сообщает Кыргызгидромет.

Ветер западный, 2-7 метров в секунду. Днем температура воздуха составит 10-12 градусов тепла, в ночь на понедельник будет 0…+2.

sputnik.kg