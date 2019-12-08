Кино сенсация: “Семетей сын Манаса”

Бишкек, “Саясат. kg”. Интервью с кино сценаристом и продюсером Омурзаком Толобековым

-Омурзак Жолдошович, вы в день эпоса “Манас” сообщили что написали кино сценарий “Наследник Престола. Семетей сын Манаса” и перевели на многие языки и сейчас идут переговоры с ведущими кино компаниями мира о совместном производстве данного кино проенкта. Расскажите пожалуйста, подробнее об этом проекте.



-В 2012-году наш художественный фильм “Президент и бомж” был выдвинуть на премию “Оскар” . Председатель комиссии по выжвижению на премию, президент киноакадемии республики, знаменитый писатель и драматург c международным именем, народный писатель Кыргызстана Мар Байжиев мне предлагал начать работу над прокетом создания фильма по мотивам эпоса “Манас” : - “Я уверен, что у тебя получится, подумай и начни работу над фильмом по эпосу “Манас”. “Во первых, на это потребуется очень большие средства. Во-вторых, чтобы эпос воплотить в кинофильм, придётся многие эпизоды изменить, тогда скажут:”Испортили свящённое произведение. По этим соображениям я не готов на такой великий проект” ответил я.



“Я посчитал, с помощью компьютерной графики можно снять за один миллион долларов. А кое какие эпизоды изменить для реализации в киноматериале имеем право, таков мировой порядок” сказал Мар Ташимович. В ходе сьемки “Президент и бомж-2” я об этой идеи поделился с нашим одним видным олигархом. “Если за один миллион доллар уложитесь, то мы готовы финарсировать” говорил он. Я и тогда не мог принятся за работу всерьёз. Потом в Москве встретился с Рашидом Нугмановым, который снял знаменитый фильм “Игла” при участии Виктора Цоя, работавший председателем союза кинематографистов Казахстана, позже переезжавший в Париж, Лос-Анджелес, кино режиссёр и продюсер международного ранга. О экранизации “Манаса” я рассказал Нугманову. “Напишите сценарий и давайте предложим в Голливуд, на совместное производство” ответил он. Учитывая требования кино производства тщательно прочитал прозаический роман знаменитого писателя Ашыма Жакыпбекова “Теңири Манас”, написанный на основе разных вариантов эпоса... Войны, битвы... Очень сложное произведение для кино... Не решился на кино сценарий... Написал свои сценарии и снял фильмы “Любовь Москвы”, “Переворот”, “Любовь миллионера”...

Но о “Манасе” не забыл... Спектакль “Семетей сын Манаса” когда я смотрел в молодости оставил сильное впечетление.

Меня взволновал острый драматизм “Семетея”... “Надо снять “Семетея” или, “Барсбека” решил потом...

С казахскими и русскими коллегами работали пад новыми кино проектами “Корона Караханидов”, “Трагедия социализма”, “Олигархи”. И я предлагал одному крупному кино продюсеру о создании фильма “Семетей сын Манаса” по мотивам второй части мирового эпоса Манас” – “Семетей”.

“Да, ваша трилогия “Манас” действительно самое крупное произведение в мире. Дайте сценарий, попробуем организовать совместный проект” ответил он. Я ещё не был готов написать сценарий. Обратилься к знаменитым писателям и драматургам Бексултану Жакиеву, Жанышу Кулманбетову. Так как они долгое время руководили репертуарным отделом министерства культуры республики. Оказывается Жакиев написал кино сценарий, а Кулманбетов сценарий телесериала по эпосу “Манас”.

А о кино сценарие “Семетей” они тоже не в курсе. И приступил к изучению эпоса. Прочитал все варианты: и эпос, и драму, и празаическую версию. И по мотивам драмы “Семетей сын Манаса” народного поэта Кыргызстана Жалила Садыкова написал кино сценарий “Наследник престола. Семетей сын Манаса”.

Перевели на русский, английский, китайский, турецкий языки и предложили кинопроюсерам и руководителям крупных мировых кино компаний. С божьей помощи первые отзывы оптимистические. Некоторые дали предварительное согласие, не которые изучают наш кино проект.

- Ведёте работу с киношниками каких стран?

- Америки, России, Франции и в рамках программы “Один пояс один путь” с Китаем и Турцией.

- А власть Кыргызстана как реагирует?

- “Манас”, “Семетей”, “Сейтек” народное произведение мирового масштаба. Кинофильм по мотивам эпоса должен выйти на международный прокат. Если фильм создадим совместно с крупными кинокомпаниями мирового уровня то будет вероятность международного проката фильма.

Я сообщил о идее сьемки фильма министру культуры республики Жаманкулову, директору департамента кинематографии Бектеналиеву, на что они отозвались доброжелательно. И известил руководителя администрации президента республики.

- Кто будет режиссёром фильма?

- Приглашаю популярного режиссёра, кино актёра Эгемберди Бекболиева, который был постановщиком спекталля “Семетей сын Манаса” и кинорежиссёра Булата Искакова. Бекболиев будет работать в основном с актёрами, а Искаков будет заботится о производстве фильма. Сопродюсерами будут выступать коллеги с разных стран. А на роль художественного руководителя приглашаю великого кинодеятеля Мара Байджиева с просьбой и требованием: “Вы начали эту идею, теперь давайте вместе и претворим в жизнь”.