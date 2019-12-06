Отмена рейса Бишкек - Джалал-Абад вызвала скандал в аэропорту «Манас» 

Пассажиров не устроило альтернативное предложение авиакомпании
В аэропорту «Манас» отменен рейс Бишкек-Джалал-Абад. Об этом Vesti.kg сообщил один из пассажиров.
Отмечается, что рейс отменен из-за тумана в аэропорту. Авиакомпания предложила пассажирам альтернативу – долететь до Оша. Однако людей возмутило, что им не предоставили транспорт из южной столицы до Джалал-Абада.
- Нам должны были предоставить транспорт, - пояснил один из пассажиров. – Мы понимаем, что на отмену рейса повлияли погодные условия, но нам должны были предусмотреть транспортировку из Оша в Джалал-Абад.
VESTI.KG
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