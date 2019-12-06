В Аламединском районе мужчина пошел за решетку за домогательство к женщине-таксисту

Аламединский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении гражданина О.М.М.

Следствием установлено, что обвиняемый 26 июня 2019 года примерно в 00:59 в пьяном состоянии, находясь в одной из новостроек, нарушил правила поведения в общественном месте, обматерил 37-летнюю женщину и нанес ей удар в область уха банкой пива «Балтика».

В ходе судебного заседания гражданин признал вину частично и пояснил, что в тот день выпили алкоголь с друзьями, позже они вызвали ему такси, и на вызов приехала пострадавшая. «Я ехал в машине, по дороге попросил ее остановится у магазина, чтобы купить пива. Когда доехали до новостройки, она начала возникать, что дороги плохие. Я согласился, расплатился и вышел. И не так уж я материл ее. Я просто сказал: «Извини, девушка, и все», - сказал обвиняемый.

В свою очередь пострадавшая в суде показала, что в тот день приехала на вызов и в машину сел пьяный мужчина. «Когда начали доезжать до места назначения, он поставил ранее купленную банку пива в подстаканник и положил руку мне между ног, я стала кричать и нажала тревожную кнопку. Он увидел это и начал материть меня, назвал девушкой легкого поведения и т.д. Потом приехали коллеги, мы продолжали ругаться, и в один момент он ударил меня банкой пива по голове с такой силой, что она взорвалась», - заявила пострадавшая.

Суд признал гражданина О.М.М. виновным по статье 266 (Хулиганство) и приговорил его к 3 годам лишения свободы. Его взяли под стражу в зале суда.

kabar.kg