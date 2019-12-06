Суд по ТЭЦ: процесс завершается, а важных свидетелей не допросили

В Свердловском районном суде Бишкека идет к завершению процесс по делу о коррупции при модернизации столичной ТЭЦ.

В эти дни подсудимые выступают в прениях. Первые из них в своих речах отвергли предъявляемые им обвинения, попросив у суда оправдания.

Адвокаты между тем высказывают претензии по поводу того, что в ходе процесса в суде не были допрошены очень важные свидетели, чьи показания могут стать решающими при вынесении приговора. В свою очередь прокуроры считают, что все необходимые свидетели, как со стороны обвинения, так и защиты, были допрошены.

На заседании 4 декабря в прениях выступили экс-руководитель Национального энергохолдинга Айбек Калиев и его адвокаты. Он в основном говорил о заключенном с китайской компанией ТВЕА договоре на модернизацию столичной ТЭЦ и условиях соглашения.

По его словам, из всех поступивших предложений условия ТВЕА были наиболее приемлемыми как с финансовой точки зрения, так и по другим аспектам. Помимо этого, китайская сторона, выделяя кредит, семь раз официально озвучила свою позицию, предлагая данную компанию.

Айбек Калиев подчеркнул, что данный проект был заключен под схеме ЕРС, то есть когда от начала до конца его исполняет подрядчик, в данном случае ТВЕА, и кыргызская сторона не могла туда вмешиваться. Он перечислил и другие проекты, которые были реализованы или продолжают строиться до сих пор в Кыргызстане по схеме ЕРС. Среди них он назвал ЛЭП «Датка-Кемин», альтернативную дорогу Север-Юг и другие.

Айбек Калиев отверг все обвинения, предъявляемые ему следствием и государственными обвинителями, назвав действующий процесс «преступлением»:

- Нас представили преступниками, заморочили людям головы. С головы до ног поливают помоями, чего только не делают… До вынесения приговора госканалы уже вынесли приговор. Мне 17 лет дали, другим самое малое - по 11 лет. Преступление познается за 40 лет. То, что происходит сегодня, это все – преступление!

Он также добавил, что не согласен с выводами экспертизы о «нанесении государству ущерба в 111 млн долларов при освоении китайского кредита при модернизации ТЭЦ.

Несмотря на то, что процесс уже подходит к завершению, и обвиняемые, и их адвокаты заявляют, что в суде не было тщательного разбирательства по поводу озвученной суммы ущерба в 111 млн долларов.

Генеральный прокурор Откурбек Джамшитов, выступая в феврале 2019 года в парламенте, заявил, что по итогам экспертизы, даже с учетом самой высокой стоимости стройматериалов и работ, реальная стоимость модернизации не должна была превысить 275 млн долларов. Он также напомнил, что в 2010 году этот проект по подсчетам Всемирного банка оценивался в 150 млн долларов.

Генеральная прокуратура в связи с этим подчеркивает, что государству был нанесен ущерб в 111 млн долларов или же 5 млрд 439 млн сомов.

Однако производившие эти расчеты эксперты ни разу не пришли в суд и не ответили на вопросы. Замир Жоошев – адвокат одного из обвиняемых по делу ТЭЦ, бывшего премьер-министра Сапара Исакова, говорит, что их показания были очень важны на этом процессе. Он рассказал, что одному из экспертов повестку в суд он передавал лично, но потом выяснилось, что этот человек покинул страну:

– Большие вопросы вызывает то, что в суд не является глава компании «Энергопроект» Евгений Хафизов, чьи выводы послужили основой обвинительного заключения. То, что суд не может обеспечить его явку, несмотря на то, что он проживает в микрорайоне «Джал» в Бишкеке – это показатель односторонности суда. Они понимают: если бы он явился в суд, многие обстоятельства всплыли наружу, и это сыграло бы на руку подсудимым.

Адвокаты также недовольны тем, что в суде не был допрошен еще один свидетель – представитель компании ТВЕА Мусажан Макелек. По имеющимся данным, ему также были предъявлены обвинения по статье «Коррупция» в рамках данного дела по ТЭЦ, но потом его материалы выделили в отдельное производство. Майрамбек Жумабеков, адвокат Айбека Калиева, заявил следующее по этому поводу:

– Мусажан Макелек не является в суд, а это нарушение закона. Потому что и ему были предъявлены обвинения по тяжкой статье «Коррупция». В начале он был заключен под стражу, как и другие, кто сейчас сидит в заключении. Но под предлогом того, что «он болеет», уже год его не приводят в суд. Это нарушение закона. Если в этом деле действительно была коррупция, тогда китайская сторона должна рассказать, что «Сатыбалдиеву мы давали столько-то, Сапару Исакову – столько-то, а Калиеву - столько». Помимо этого, в суде должен был дать показания и Евгений Хафизов, который допрашивался во время следствия. Как без их показаний суд собирается выносить решение, не понимаю.

Между тем прокуратура считает, что вина подозреваемых полностью доказана. В частности, надзорный орган отмечает, что в рамках этого дела допрошены более 90 свидетелей, как со стороны обвинения, так и защиты. А на ходатайства адвокатов подозреваемых со стороны суда своевременно выносились законные решения.

На предыдущем судебном заседании государственный обвинитель попросил для подсудимых от 11 до 17 лет лишения свободы. Прокурор Умут Конкубаева рассказала подробности:

– Государственное обвинение по итогам судебного разбирательства просит суд приговорить бывшего премьер-министра Сапара Исакова к 15 годам лишения свободы, а экс-руководителя Национального энергохолдинга Айбека Калиева – к 17 годам заключения. Другого бывшего премьер-министра – Жанторо Сатыбалдиева, а также Салайдина Авазова, Жолдошбека Назарова и Темирлана Бримкулова на основании статьи 49 Уголовного кодекса, учитывая их возраст старше 55 лет, мы попросили приговорить к 11 годам и 3 месяцам тюрьмы.

Бывшего министра финансов Ольгу Лаврову гособвинение просит лишить свободы на 7 с половиной лет. А причастность бывшего министра энергетики Осмонбека Артыкбаева не была доказана, из-за чего обвинение ему было переквалифицировано по другой статье, и с учетом того, что он добровольно возместил часть ущерба, перечислив 100 млн сомов, прокуроры запросили для него выплату штрафа в 5 млн сомов.

По делу о коррупции при модернизации ТЭЦ осталось выступить в прениях Салайдину Авазову и его адвокатам. После этого, стороны приведут оставшиеся доводы, а подсудимые выступят с последним словом.

26 января 2018 года на ТЭЦ города Бишкека произошла авария, в результате которой столица почти на неделю осталась без тепла и горячей воды. После этого технического сбоя началось разбирательство, и было возбуждено пять уголовных дел. Одним из главных стало дело о коррупции при модернизации ТЭЦ.

Процесс по нему в Свердловском районном суде начался 18 февраля. В деле о коррупции при реализации проекта за $386 млн предъявлено обвинение восьмерым бывшим высокопоставленным чиновникам, среди которых и экс-премьер-министры, и когда-то возглавлявшие крупные государственные ведомства политики.



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