ГУВД Бишкека показало своих прекрасных женщин

Столичная милиция записала ролик о трудовых буднях сотрудниц

В органах внутренних дел Бишкека наравне с мужчинами несут службу прекрасные женщины, которые всегда также находятся на боевом и служебном посту, где осуществляют обеспечение общественной безопасности, защиту прав, свобод граждан и гостей столицы.



ГУВД Бишкека высоко ценит выбор, желание и стремление женщин работать и служить в правоохранительных органах.



VESTI.KG