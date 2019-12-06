Самат Курманкулов со слезами на глазах вспомнил о прошедших событиях

Начальник ГУВД Чуйской области уже начал даже шутить

Начальник ГУВД Чуйской области Самат Курманкулов со слезами на глазах вспомнил о прошедших событиях. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написала директор компании «Фарм-Альянс», представляющая компанию medi в КР, кандидат медицинских наук Татьяна Дементьева, которая накануне посетила его в клинической больнице в Москве.

По ее словам, состояние начальника ГУВД Чуйской области заметно улучшилось.

(орфография и пунктуация автора сохранены, - прим. ред.)

«Самат прекрасно разговаривает, шутит, вспоминает о прошедших событиях, хотя со слезами на глазах, но это и нормально, ведь я и сама едва сдерживала слезы...

Так замечательно мы поговорили, крепко держа друг друга за руки, Самат рассказал, какие процедуры делают ему, на какие занятия ходит, каких уже достиг результатов в реабилитации, что любит покушать, а мы с ним похожи по пристрастиям к сладкому - он тоже сладкоежка...», - пишет Татьяна Дементьева.

В заключение она добавила, что кыргызстанцы ждут Самата Курманкулова на родине.

Напомним, Самат Курманкулов 7 августа во время спецоперации по задержанию Алмазбека Атамбаева в Кой-Таше получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушиб головного мозга тяжелой степени.

Позже Минздрав отмечал положительную динамику в состоянии Курманкулова. Сообщалось, что глава областного ГУВД разговаривал с помощью голосообразующего аппарата.

Кроме того, 11 ноября стало известно, что Самат Курманкулов начал самостоятельно ходить и говорить.

VESTI.KG