Мать с дочерью покончили с собой в спальне

Сотрудники ОВД Жайыльского района обнаружили в квартире предсмертную записку женщин
В ОВД Жайыльского район 5 декабря примерно в 15:00 часов поступило сообщение по факту обнаружения тел двух женщин в квартире, расположенной в Кара-Балте.
На месте происшествия в спальне обнаружены тела двух женщин. При осмотре следов насилия на телах не обнаружено. Личности сразу же были установлены. Ими оказались: хозяйка квартиры 71-летняя гр.П.Л и ее дочь 40-летняя гр. П.С.
По предварительным данным, тела женщин обнаружила близкая подруга семьи, которая пришла навестить хозяйку дома, которая не выходила на связь.
Кроме, того в гостевой комнате на столе была обнаружена предсмертная записка, в которой говорилось, что «они решили покончить жизнь самоубийством, и просили никого не винить».
В настоящее время милиция проводит проверку по факту смерти двух женщин. Устанавливаются причины суицида.
Назначены все необходимые экспертизы, досудебное производство продолжается.
VESTI.KG
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