Мать с дочерью покончили с собой в спальне



Сотрудники ОВД Жайыльского района обнаружили в квартире предсмертную записку женщин

В ОВД Жайыльского район 5 декабря примерно в 15:00 часов поступило сообщение по факту обнаружения тел двух женщин в квартире, расположенной в Кара-Балте.

На месте происшествия в спальне обнаружены тела двух женщин. При осмотре следов насилия на телах не обнаружено. Личности сразу же были установлены. Ими оказались: хозяйка квартиры 71-летняя гр.П.Л и ее дочь 40-летняя гр. П.С.

По предварительным данным, тела женщин обнаружила близкая подруга семьи, которая пришла навестить хозяйку дома, которая не выходила на связь.

Кроме, того в гостевой комнате на столе была обнаружена предсмертная записка, в которой говорилось, что «они решили покончить жизнь самоубийством, и просили никого не винить».

В настоящее время милиция проводит проверку по факту смерти двух женщин. Устанавливаются причины суицида.

Назначены все необходимые экспертизы, досудебное производство продолжается.



VESTI.KG