Гаишницу, задержанную со взяткой в Ошской области, отпустили под домашний арест

Суд учел, что у Зарины Камбаровой двое малолетних детей
Сотрудницу УОБДД, задержанную в Ноокатском районе Ошской области со взяткой, отпустили под домашний арест сроком на два месяца. Решение принял Ноокатский районный суд, который учел тот факт, что у задержанной Зарины Камбаровой есть двое малолетних детей.
Напомним, накануне адвокат Камбаровой Назгуль Суйунбаева сообщила Vesti.kg, что ее подзащитная была госпитализирована в отделение кардиологии в городе Ош.
Младший инспектор УОБДД по Ноокатскому району, старшина милиции Зарина Камбарова была задержана 3 декабря при получении взятки в размере 5000 сом.
VESTI.KG
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