Следователь пытался изнасиловать 17-летнюю практикантку в рабочем кабинете

В Токмаке следователь пытался изнасиловать практикантку в рабочем кабинете. Об этом редакции Kaktus.media сообщили сотрудники силовых структур.

По их словам, вчера, 5 декабря, следователь ОВД Токмака, находясь в служебном кабинете, закрыл дверь, когда к нему пришла его 17-летняя практикантка.



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По предварительным данным, следователь надел на практикантку наручники и начал приставать к ней. В это время девушке удалось сообщить о попытке изнасилования своей подруге, которая и пришла на помощь.

Данный факт был зарегистрирован прокуратурой Токмака по статье "Домогательство" УК КР. Девушка уже написала встречное заявление.

Однако, по некоторым данным, милиционер получил встречное заявление под давлением, и девушка готова требовать наказания для милиционера. Известно, что она студентка, в ОВД проходила практику.

kaktus.media