Дождь и снег — погода в Бишкеке 6 декабря

В ночь на субботу термометры покажут -1...-3. Ожидается западный ветер со скоростью 4-9 метров в секунду.

В пятницу, 6 декабря, в Бишкеке ожидаются дождь и снег, сообщает Кыргызгидромет.

Ветер западный, 4-9 метров в секунду. Днем термометры покажут 5-7 градусов тепла, в ночь на четверг -1...-3.

sputnik.kg