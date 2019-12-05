Финансовые показатели ОАО "Международный аэропорт "Манас" демонстрируют устойчивый рост

Бишкек, "Саясат. kg". Общество продолжает работу по развитию региональных аэропортов.

По итогам 9 месяцев 2019 года прибыль от операционной деятельности ОАО «МАМ» составила 1 млрд 709 млн 131 тыс. сомов. По сравнению с 2018 годом размер операционной прибыли за аналогичный период увеличился на 28%.

Общий размер доходов составил 3 млрд 785 млн 813 тыс. сомов, в т.ч. доходы от авиационной деятельности составили 3 млрд 382 млн 517 тыс. сомов. По сравнению с 2018 годом показатели увеличились на 12%.

Доходы от не основной деятельности составили 177 млн 197 тыс. сомов, что относительно аналогичного периода 2018 года увеличились на 15%.

Также, за 9 месяцев 2019 года исполнено обязательство по налогам в бюджет Кыргызской Республики и Социальный фонд Кыргызской Республики на сумму 616 млн 877 тыс. сомов.

За 9 месяцев 2019 года ОАО «МАМ» выплатило акционерам дивиденды по итогам 2018 года на сумму 814 млн 74 тыс. сомов, из них на государственную долю в бюджет республики 718 млн 231 тыс. сомов.

Общество продолжает работу по развитию региональных аэропортов.

В главной воздушной гавани страны — аэропорту «Манас» реализован проект по расширению стерильной зоны аэровокзала на 1300 кв.м. с целью увеличения пропускной способности, завершен проект по реконструкции подстанции ПС 110/35/10кВ «Манас». Завершается работа по вводу в строй аэровокзального комплекса АВК-2 с залами международных вылетов.

