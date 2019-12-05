Институт Омбудсмена КР проводит мониторинг учреждений ГСИН при ПКР, где содержатся осужденные к ПЛС

Бишкек, "Саясат. kg". На сегодняшний день количество осужденных к ПЛС составляет 347 человек.
Пресс-служба Акыйкатчы (Омбудсмена) сообщает, что в настоящее время, в рамках месячника по правам человека, объявленного Омбудсменом КР Токоном Мамытовым к 71-й годовщине со дня принятия Всеобщей декларации прав человека (ВДПЧ), сотрудниками соответствующего отдела Аппарата Омбудсмена КР, совместно с независимыми экспертами, проводится мониторинг условий содержания лиц, осужденных к пожизненному лишению свободы (ПЛС).
Данный мониторинг охватывает следующие учреждения ГСИН: ИК-1, ИК-16, ИК-19, ИК-3, СИЗО-1 г. Бишкек, СИЗО-25 г. Ош, СИЗО-24 г. Нарын.
На сегодняшний день количество осужденных к ПЛС составляет 347 человек.
Пресс-служба Акыйкатчы (Омбудсмена) КР
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!