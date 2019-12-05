Институт Омбудсмена КР проводит мониторинг учреждений ГСИН при ПКР, где содержатся осужденные к ПЛС

Бишкек, "Саясат. kg". На сегодняшний день количество осужденных к ПЛС составляет 347 человек.

Пресс-служба Акыйкатчы (Омбудсмена) сообщает, что в настоящее время, в рамках месячника по правам человека, объявленного Омбудсменом КР Токоном Мамытовым к 71-й годовщине со дня принятия Всеобщей декларации прав человека (ВДПЧ), сотрудниками соответствующего отдела Аппарата Омбудсмена КР, совместно с независимыми экспертами, проводится мониторинг условий содержания лиц, осужденных к пожизненному лишению свободы (ПЛС).

Данный мониторинг охватывает следующие учреждения ГСИН: ИК-1, ИК-16, ИК-19, ИК-3, СИЗО-1 г. Бишкек, СИЗО-25 г. Ош, СИЗО-24 г. Нарын.

На сегодняшний день количество осужденных к ПЛС составляет 347 человек.

Пресс-служба Акыйкатчы (Омбудсмена) КР