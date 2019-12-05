Студентам КГЮА рассказали о деятельности института Омбудсмена КР

Бишкек, "Саясат. kg". Сотрудники института Акыйкатчы рассказали студентам 1 курса КГЮУ о деятельность аппарата Омбудсмена в сфере защиты прав ребенка.

3 декабря т.г, по приглашению администрации Кыргызской Государственной Юридической Академии (КГЮА), а также в рамках месячника по правам человека, объявленного Омбудсменом КР Токоном Мамытовым к 71-й годовщине со дня принятия Всеобщей декларации прав человека (ВДПЧ) и к 30-летию Конвенции о правах ребенка, сотрудники института Акыйкатчы рассказали студентам 1 курса КГЮУ о деятельность аппарата Омбудсмена в сфере защиты прав ребенка.

Встреча прошла в формате «вопрос – ответ», в ходе которой начинающим юристам была предоставлена подробная информация о защите прав мигрантов, мониторинге судебных процессов и дальнейших действиях Омбудсмена в случае выявления процессуальных нарушений, и т д. По завершению обсуждений ряд первокурсников выразили желание пройти практику в аппарате Акыйкатчы.

В свою очередь, Доцент кафедры Конституционного и муниципального права Салтанат Муратбекова поблагодарила представителей Омбудсмена за содержательную беседу и выразила надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество аппарата Акыйкатчы и КГЮА.

Пресс-служба Акыйкатчы (Омбудсмена) КР