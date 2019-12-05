Неверно поняли. Иса Омуркулов разъяснил свои слова о сокращении льгот для пенсионеров

Депутат Иса Омуркулов считает, что нужно пересмотреть пенсионную политику и сократить количество льгот для выхода на пенсию.

Об этом он заявил вчера, 4 декабря, на заседании парламента.

Вчера глава Соцфонда Медер Ирсалиев сообщил, что в 2018 году было 651 тыс. пенсионеров, сейчас - 668 тыс. По его прогнозам, до конца года количество пенсионеров превысит 670 тыс.



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Омуркулов заметил, что количество пенсионеров растет с каждым годом, поэтому нужно пересмотреть пенсионную политику.

"Да, вы правы. Одна из причин такого роста в том, что 60% пенсионеров выходят по льготе. У нас есть 8 видов льгот, в зависимости от стажа даем еще льготы. Мы внедряем политику по сокращению льгот", - ответил Ирсалиев.

"Соцфонд, пенсионный фонд – это основа государства. Если мы не можем развивать этот фонд, если с каждым годом число пенсионеров растет на 20-30 тыс., если льготники составляют 60% от общего количества пенсионеров, если мы все, отработав 10 лет, можем получать пенсию… Поэтому, если вы не пойдете на кардинальные реформы, вы окажетесь в тупике", - сказал Омуркулов.

В социальных сетях это предложение Омуркулова вызвало бурное обсуждение.

В интервью Kaktus.media депутат сказал, что его слова неверно поняли.

"Пенсии должны быть повышены. Нужно обязательно повышать ее всем достигшим пенсионного возраста, но для этого нужно изменить политику.



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Сегодня льготников очень много среди молодых военнослужащих. Например, 35-летние ребята уже на пенсии. Как это так? Я имел в виду такие льготы для выхода на пенсию. А такие виды льгот, как многодетность и другие, должны остаться, конечно", - сказал он.

Депутат добавил, что, кроме льгот, нужно пересмотреть деятельность самого Соцфонда.

"Важно, чтобы за счет Соцфонда не питались другие ведомства, как делается сегодня. Сегодня определенная часть денег уходит на банковское и почтовое обслуживание, когда все это может делать сам Соцфонд. Тогда все деньги оставались бы у них самих, и бюджет Соцфонда был бы больше. Поэтому нужно пересмотреть политику, иначе это приведет к тупику и социальному взрыву. За две минуты выступления в парламенте всего не расскажешь ведь", - сказал Омуркулов.

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