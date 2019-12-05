Старушка-попрошайка оказалась 24-летней девушкой

В Джалал-Абаде в ходе рейда "Право и порядок" задержали 24-летнюю девушку, которая занималась попрошайничеством в центре города.
Об этом сообщает пресс-служба УВД Джалал-Абада..
В пресс-службе рассказали, что 24-летняя жительница Оша приехала в Джалал-Абад и, переодевшись в старушку, занималась попрошайничеством на пешеходном мосту около центрального рынка города.
На этом же мосту задержана 46-летняя жительница города, которая просила деньги у людей, якобы на лечение своей сестры от онкологического заболевания.
Также в ходе рейда задержали женщину в состоянии алкогольного опьянения с восьмилетним ребенком. Мальчика отправили в центр реабилитации "Ак Жол".
"У всех женщин взяли отпечатки пальцев и поставили на учет. С ними проведена профилактическая беседа, 24-летнюю девушку отправили в Ош ", - заключили в пресс-службе.
Рейд продлится до 7 декабря 2019 года.
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