Цензура на феминнале. Минкультуры скрывает имена и фамилии членов комиссии

С феминнале по решению комиссии Минкультуры убрали восемь работ. Редакция Kaktus.media попыталась узнать, кто входил в эту комиссию.

Мы хотели выяснить, какими принципами руководствовались члены комиссии, когда запрещали те или иные работы. Однако третий день редакция не может получить ответ на свой вопрос.



"Можете называть это цензурой". Министр культуры запретил на феминнале восемь работ 27

Отметим, что, кроме перфоманса с обнаженной девушкой, убрали и боксерскую грушу в виде женского торса и несколько других работ.

Как редакция выясняла имена членов комиссии



Шаг 1. Отметим, что министр культуры Азамат Жаманкулов лично озвучил, какие экспонаты следует убрать с феминнале. 3 декабря он прошел по выставке, посмотрел работы и прослушал аудиофайлы, а затем назвал экспонаты, которые надо убрать.

Он отметил, что решение принимала "специальная комиссия", которая проанализировала все экспонаты выставки. Министра сразу попросили озвучить имена членов комиссии, их образование. Однако имена и фамилии членов комиссии он отказался называть.

Шаг 2. В тот же день редакция Kaktus.media позвонила в пресс-службу Министерства культуры, чтобы выяснить имена членов комиссии и их компетентность в данном вопросе. Однако трубку никто не взял.

Шаг 3. 4 декабря редакция снова позвонила в пресс-службу ведомства. Нам объяснили, что в предыдущий день мы, вероятно, звонили, когда рабочий день уже закончился (мы, действительно, звонили после 17:00), а затем нам рекомендовали позвонить специалисту, который курирует Музей ИЗО им. Гапара Айтиева - Тамаре Обозовой.

Шаг 4. 4 декабря Тамара Обозова сразу же взяла трубку, однако на вопрос отвечать отказалась.

"Я должна узнать у руководства, разрешено ли озвучивать фамилии членов комиссии", - сказала она.

Шаг 5. Сегодня, 5 декабря, Тамара Обозова снова не назвала фамилии, ссылаясь на то, что не может увидеться с министром в виду его занятости.



Редакция Kaktus.media по-прежнему готова опубликовать список членов комиссии (и доказательства их компетентности в данном вопросе)/ Однако пока складывается впечатление, что никакой комиссии не было и министр Азамат Жаманкулов принимал единоличное решение под давлением так называемых активистов.

Напомним, глава Минкультуры запретил показывать некоторые работы на феминнале. По его словам, в пятницу была создана комиссия по изучению ситуации вокруг выставки в музее. Комиссия пришла к выводу, что мероприятие носит провокационный характер и его содержание не отвечает теме "Кормилицы. Экономическая свобода. Женщины".

Напомним, 28 ноября в Музее ИЗО им. Гапара Айтиева открылась феминнале. В выставке принимают участие более 50 арт-мастеров из 22 стран мира. Датская перформансистка Julie Savery вышла обнаженной. Таким актом прилюдного одевания она хотела поднять проблему защищенности прав секс-работниц. В соцсетях это вызвало бурное обсуждение, активисты решили провести митинг у Минкультуры. В министерстве сообщили, что директор музея Мира Джангарачева уже уволилась по собственному желанию.

URL: https://kaktus.media/402226