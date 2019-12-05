Скандал с феминале. В ЖК призывают привлечь к ответственности главу Минкультуры

В связи со скандалом вокруг феминале в Музее изобразительных искусств необходимо рассмотреть ответственность министра культуры, информации и туризма Азамата Жаманкулова.
Об этом на заседании Жогорку Кенеша сегодня заявила депутат Махабат Эргешова.
Она отметила, что подобные акции с участием обнаженных женщин несовместимы с национальными традициями и менталитетом кыргызов.
«Все мы понимаем, что такое искусство, знаем работы великих художников, которые писали свои картины с обнаженных натурщиц. Но это чуждо нам. В обществе растут агрессия, насилие. Мы должны вести работу по воспитанию, чтобы поднять культуру народа. Если бы подобные мероприятия проходили в зонах отдыха или частном заведении, то не было бы такой реакции. В этом виноват не только директор музея, но и министр культуры», — сказала она.
В Бишкеке проходит первая феминале современного искусства. В течение 17 дней в музее ИЗО имени Гапара Айтиева открыта масштабная экспозиция с работами 56 художниц и художников из 22 стран.
Однако активистов возмутил перформанс, вызвавший бурные обсуждения в соцсетях, о тяжелой участи молодых женщин — девушка, моющая в тазу бараньи потроха, или обнажившиеся женщины.
Директор Кыргызского национального музея изобразительных искусств Мира Джангарачева была поспешно освобождена от должности министром культуры.
Ссылка: https://24.kg/vlast/136957/
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!