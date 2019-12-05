ГРС еще не начала выдавать водительские права нового образца

Выдача новых водительских прав начнется на этой неделе, соощил АКИpress сегодня, 4 декабря, начальник управления проектной деятельности государственного предприятия «Инфоком» при Государственной регистрационной службе Чынгыз Султанов.
По его словам, осталось завершить технические мероприятия, половина бланков уже получена. Ранее сообщалось, что новые права будут выдаваться со второй половины ноября, но процесс так и не начался.
Правительство 8 октября сообщало, что тендер на закупку услуг по изготовлению документов государственного значения и специальных государственных бланков — водительских удостоверений нового образца – одним из победителей стало ОсОО «Гознак».
Раньше бланки удостоверения национального образца стоили 925 сомов (12 евро), сейчас их стоимость составляет 100 сомов 86 тыйынов. Цена на бланк водительского удостоверения международного образца снизилась с 577 (7,5 евро) сомов до 52 сомов.
Источник: Баракелде, gezitter. org
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