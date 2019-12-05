Кто разберется с сельским хозяйством?

У нас аграрная страна и было бы хорошо поставить на ноги сельское хозяйство.

Есть выражение, по ослу и путы, мы сомневаемся в том, что медлительный министр Чодуев добьется роста и развития отрасли. Наверное, Чодуев позабыл о том, как правительство оказало ему доверие за то, что он «опытный и хорошо знает отрасль». Иначе у министра не было бы интрижек на работе. Скоро пройдет 7 месяцев с тех пор, как он занял пост министра. Что он сделал за последние шесть месяцев для развития отрасли? Как он разрешил вопрос с картофелем крестьян, с иной продукцией? Что порекомендует крестьянам и фермерам в следующем году? Или будет и дальше сидеть, принимая «отметки» у тех, кто получил должности?

Он на протяжении многих лет трудился в сельском хозяйстве, но критикуется за то, что не знает, как развивать эту отрасль. Если он это услышал, то, надеемся, в нем пробудится гордость и он покажет себя. В противном случае, действующей власти следует избавляться от таких «полуживых» руководителей, чтобы восстановить доверие народа и общественности.

Источник: газета «Багыт.kg» №43 от 04.12.2019 / стр. 3, gezitter. org